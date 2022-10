Sicindustria e Cribis lanciano 'Palermo 'capitale della sostenibilità'

Una Sicilia sostenibile. Seconda solo alla Lombardia. È questa la fotografia scattata da Cribis, la società leader nella fornitura di informazioni per la gestione di supply chain internazionali e nella valutazione di aziende italiane ed estere, e contenuta nei dati presentati oggi in occasione dell'incontro "Palermo Sostenibile", organizzato in collaborazione con Sicindustria, partner di Enterprise Europe Network, e Comune di Palermo. Il 15,55% delle imprese a capo di una filiera produttiva che hanno chiesto una valutazione di sostenibilità provengono dalla Sicilia. Testimonianza di quanto l'Isola, con Palermo in testa, sia attenta alle tematiche ESG, ponendosi come first mover della sostenibilità, seconda solo alla Lombardia (19,09%). Seguono, l'Emilia Romagna con il 9,65%, il Piemonte con il 9,25% e il Veneto con il 7,48%. La Sicilia primeggia anche sul versante dei fornitori delle catene produttive: il 27,15% delle imprese fornitrici presenti nella piattaforma Synesgy di Cribis è costituito infatti da aziende siciliane. A seguire quelle lombarde (16,42%); quelle emiliane (10,44%); quelle laziali (7,26%) e quelle piemontesi (6,86%).