Scicli, confronto tra il sindaco e la Confcooperative sulle emergenze del territorio

Il presidente provinciale Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino, accompagnato dal direttore, Emanuele Lo Presti, in visita al sindaco di Scicli, Mario Marino. Con quest’ultimo, a palazzo di Città, nel corso di oltre un’ora di cordiale colloquio, sono stati affrontati tutti i temi che riguardano da vicino il mondo della cooperazione che, al pari di tutte le altre branche produttive, sta vivendo una stagione problematica a causa delle incertezze economiche legate al futuro. “Ci siamo confrontati, devo dire con grande disponibilità da parte del primo cittadino – afferma il presidente Gulino – sulle politiche sociali ed educative da attuare per il territorio e sul supporto che, in questo senso, può arrivare dalle cooperative che assolvono a un compito sempre più delicato e che hanno bisogno di sentire tutto il sostegno del caso da parte dell’ente locale territoriale di riferimento. Poi, riflettori puntati sulla rigenerazione urbana, sul turismo, sulla cooperazione agricola, sulla stagione del Pnrr e dei progetti in fase di finanziamento. Siamo pronti, come Confcooperative, a rilanciare il ruolo della nostra associazione sul territorio e a sviluppare forme di collaborazione per fronteggiare la situazione di crisi. Il ruolo della cooperazione è fondamentale nel mondo del lavoro.

NELLA FOTO, da sinistra: Gulino, Marino e Lo Presti