Pallanuoto, l'Ortigia non stecca alla prima in Euro Cup:Ydraikos battuto per 22 - 10

L'Ortigia inizia con il piede giusto la sua nuova avventura in Euro Cup. Gli uomini di Piccardo battono agevolmente i greci dell'Ydraikos per 22 - 10 e conquistano la vetta del girone, in condominio con il Partizan Belgrado (che ha sconfitto il Pas d'Aix). I biancoverdi hanno messo in mostra una netta superiorità tecnica e atletica, giocando molto bene in fase offensiva e in ripartenza, anche se hanno commesso qualche errore in fase difensiva, soprattutto in situazioni di uomo in meno. La gara, ad ogni modo, non è mai stata in bilico, i greci hanno retto solo il primo tempo, chiuso 3-2 per i biancoverdi, che hanno saputo ribaltare lo svantaggio iniziale con la doppietta di un ottimo Velkic e la rete di Vidovic, subendo poi il gol del -1. Il secondo tempo è stato quello che ha un po' mostrato il doppio volto di questa partita, con l'Ortigia capace di realizzare sette reti, partendo dai primi tre squilli di Velkic, Ferrero e Ciccio Condemi (miglior realizzatore del match), ma anche di subirne quattro, sempre con gli avversari in superiorità. Piccardo non è soddisfatto e, nell'intervallo, striglia i suoi, che recepiscono il messaggio. Nel terzo e quarto tempo non c'è più storia, l'Ortigia sale in cattedra, nuota, attacca, segna e, soprattutto, difende meglio. Mette a segno dodici gol, mandando in rete quasi tutto il roster, e ne subisce quattro, tre dei quali nell'ultima frazione, quando i ragazzi di Piccardo pensano più a dosare le forze in vista delle prossime gare. Nel finale, esordio europeo anche per il giovane numero 13, Dodo Ruggiero. Termina 22-10 per l'Ortigia. Domani mattina, turno di riposo per i biancoverdi, mentre nel pomeriggio (ore 16.00), grande sfida contro il Partizan Belgrado.