Trasporti, quadrimestre con il segno più per aeroporti di Catania e Comiso

Un’estate con il segno più per il sistema aeroportuale Catania – Comiso. Il quadrimestre giugno – settembre 2022 ha infatti registrato un aumento dei passeggeri di entrambi gli scali, non solo rispetto al 2021 ma soprattutto in relazione al 2019, anno pre-pandemia.

Ecco nel dettaglio i numeri elaborati dall’Ufficio Dati della Sac: lo scalo etneo, nel periodo giugno – settembre 2022 ha registrato 4.419.354 transiti contro i 4.335.336 del 2019 (+1,94%). Nello stesso periodo, lo scalo ragusano ha visto transitare167.509 passeggeri contro i 126.294 del 2019 (+32.63%)

Nel dettaglio: per quanto riguarda Catania, giugno si è chiuso con 1.035.112 passeggeri contro 1.038.286 del 2019 (-0,31%); il mese di luglio con 1.138.216 contro 1.114.763 del 2019 (+2%); il mese di agosto 1.146.539 contro 1.126.622 del 2019 (+1,77%); il mese di settembre 2022 con 1.093.493 contro i 1.052.962 del 2019 (+3,85%).

Per quanto riguarda Comiso, è settembre il mese che ha visto la maggiore crescita di passeggeri, + 41% rispetto al 2019. Nel dettaglio, il mese di giugno si è chiuso con 42.183 passeggeri contro 30.923 del 2019 (+36,4%); il mese di luglio con 43.670 contro 31.040 del 2019 (+40,6%); il mese di agosto 42.327 contro 36.608 del 2019 (+15,6%); il mese di settembre 39.329 contro 27.723 del 2019 (+41.86%).