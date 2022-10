Seul, 'da Corea Nord spari in zona franca: violati accordi'

"La Corea del Nord ha sparato circa 170 colpi di artiglieria nella 'zona cuscinetto', violando l'accordo intercoreano del 2018": lo afferma l'esercito sudcoreano.

La Corea del Sud ha imposto sanzioni a 15 individui nordcoreani e 16 istituzioni, tutti legati al programma missilistico.

Ieri 10 aerei militari di Pyongyang hanno volato a sud della linea di ricognizione speciale fissata dalla Corea del Sud sopra il confine, in territorio nordcoreano, spingendo il Comando di stato maggiore congiunto di Seul a far decollare come risposta i suoi jet. Poco dopo un nuovo razzo ha sorvolato il mar del Giappone, a meno di 24 ore dal lancio di due missili da crociera.