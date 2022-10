Belpasso, prima edizione di “Grappoli – Etna 2022”: la grande festa dei vini etnei

Si scaldano i motori della I edizione di “Grappoli – Etna 2022”, manifestazione organizzata dall’associazione no profit Verde Basico, presieduta da Girolamo Laudani, con il patrocinio del Comune di Belpasso, dell’Ente Parco dell’Etna e dell’AIS, Associazione Italiana Sommelier, che si svolgerà sabato 22 ottobre, a partire dalle 18.00, presso il Parco urbano di Belpasso “Peppino Impastato”, e che si prefigge l’obiettivo di dare naturale continuità territoriale agli eventi che si svolgono sull’Etna. Ad ospitare tutti i protagonisti dell’evento sarà, infatti, il Versante Sud dell’Etna e dunque Belpasso, la porta sud del vulcano, che sarà il fulcro di questa grande festa dell’Etna.

Belpasso, anticamente Santa Maria del Passo, poi Malpasso e solo dopo il 1693 Belpasso, orienta il suo nome verso la positività, la voglia di evolversi mantenendo radici salde.

L’intento di Verde Basico è, infatti, quello di unire, di affermare l’identità territoriale ed un marchio Etna che è ormai riconosciuto universalmente. L’idea di creare una manifestazione dedicata al vino in una cittadina che, da sempre, è stata un punto di riferimento del panorama vitivinicolo per questo lato del vulcano vuole rafforzare il legame con gli altri versanti, sempre nel nome della cooperazione e dell’unione tra i grandi protagonisti dei vini vulcanici.

“Con la visione di avere continuità e coesione territoriale nella presentazione del mondo vitivinicolo etneo, l'evento “Grappoli” si pone come riferimento per il versante sud nella speranza di proporre ed esaltare il gusto di una tradizione che accompagna l'uomo da secoli.” – ha dichiarato il Presidente di Verde Basico, Girolamo Laudani.

"Mi complimento con gli organizzatori di questo evento per l'iniziativa che mette in luce, ancora una volta, quanto di buono può offrire il nostro territorio e quanto questo possa rappresentare un motivo di positiva ricaduta economica per Belpasso. – ha detto il sindaco di Belpasso, Daniele Motta - Per questo motivo, il Comune è al fianco di Verde Basico, a supporto di questa prima edizione di 'Grappoli' cui auguro un grande successo e future nuove edizioni ricche di soddisfazioni".

Appuntamento quindi sabato 22 ottobre al Parco urbano di Belpasso “Peppino Impastato” a partire dalle 18:00 con le cantine protagoniste che, insieme ai produttori Slow Food, da cui si potrà degustare e acquistare prodotti d’eccellenza, offriranno un percorso che coinvolge tutti e cinque i sensi.

I taglieri di salumi e formaggi saranno a cura de I fratelli Borzì. Accanto ai produttori ci sarà anche una rappresentanza di sommelier AIS.