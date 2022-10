Ultras del Catania denunciato per lancio di fumogeno

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 28enne ultras catanese per il lancio di un fumogeno in campo in occasione dell’incontro di calcio Catania-Castrovillari dello scorso 9 ottobre.

Nello specifico, personale della DIGOS, a seguito di mirata attività investigativa ha denunciato all'Autorità giudiziaria l'ultras della curva sud, il quale durante lo svolgimento della gara, dopo essersi travisato, dal settore della curva sud lanciava un fumogeno sulla pista di atletica dello stadio “Angelo Massimino”. Gli investigatori della DIGOS, grazie anche all’ausilio delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’impianto sportivo “A. Massimino” e delle video riprese effettuate dal personale della Polizia Scientifica sono riusciti ad addivenire, con certezza assoluta, all’identità del tifoso responsabile. Nei confronti del giovane è stato, altresì, emesso un provvedimento D.A.SPO. della durata di cinque anni.