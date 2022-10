Incidente stradale a Comiso: muore un ragazzo, due feriti in gravi condizioni

Non ce l'ha fatta Nino Modica, 17 anni, comisano, rimasto gravemente ferito nella serata di giovedì in un incidente stradale verificatosi nel centro di Comiso. Il ragazzo è morto all'alba di oggi in seguito alle gravi ferite riportate. Nell'incidente è rimasta coinvolta una donna di 57 anni che, secondo le prime indicazioni, sarebbe stata travolta dal ciclomotore condotto dal 17enne mentre usciva da una palestra in via Bufalino. In sella al motociclo anche un uomo di 37 anni rimasto gravemente ferito. Anche la donna è in gravi condizioni ed è ricoverata in prognosi riservata in Rianimazione all'ospedale di Vittoria; il passeggero del motociclo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Sul posto dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e due pattuglie della Polizia Municipale che hanno effettuato i rilievi. La notizia della morte del giovane Nino Modica ha commosso l'intera città con tanti commoventi messaggi sui social.