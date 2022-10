Siracusa, il Tribunale proclama i 5 parlamentari eletti all'Ars

Il tribunale di Siracusa questo pomeriggio ha proclamato i cinque deputati eletti all'Ars. Presnti Peppe Carta (Mpa), Carlo Gilistro (M5s), Tiziano Spada (Pd), accompagnato dal sindaco di Floridia, Marco Carianni. Non hanno presenziato alla cerimonia Riccardo Gennuso (Forza Italia) impegnato a Palermo per l'insediamento del governatore Renato Schifani e Luca Cannata (Fdi), a Roma per impegni istituzionali. Secondo quanto si apprende domani l'assessorato agli Enti Locali dovrebbe pubblicare i voti di preferenze nelle 422 sezioni della provincia di Siracusa riportate dai candidati e quindi procedere all'attribuzione dei seggi.