FareSindacatoCatania nel Consiglio regionale Assostampa

Ad appena sei mesi dalla propria costituzione, #FareSindacatoCatania, componente di Assostampa, sindacato dei giornalisti, riporta nuove affermazioni e conferma la propria crescita. Nel congresso regionale di Assostampa, ospitato a Palermo e in cui è stato eletto nuovo segretario il giornalista palermitano Giuseppe Rizzuto, #FareSindacatoCatania ha ottenuto il riconoscimento dei colleghi siciliani entrando per la prima volta in Consiglio regionale con quattro consiglieri professionali (Concetto Mannisi, Daniele Lo Porto, Antonio Foti e Giacomo Cagnes) e due collaboratori (Monica Adorno e Rosario Faraci). Il collega Vittorio Romano farà parte dei revisori dei conti, assieme allo stesso Faraci. Mariano Messineo sarà supplente nel collegio dei probi viri. La delegazione catanese presente al congresso, guidata da Concetto Mannisi, ha ottenuto altri tre consiglieri – i professionali Filippo Romeo e Ludovico Licciardello e il collaboratore Michele Spalletta - con la lista Giornalisti siciliani. A #FareSindacatoCatania è stato riconosciuto l’impegno di voler riportare serenità nel sindacato, evitando quelle spaccature che nel precedente consiglio regionale hanno reso difficoltosa la trattazione dei temi più importanti per la categoria.