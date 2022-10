Polizia ferroviaria, controlli alla Stazione centrale di Catania: multe e sequestri

La Polizia ferroviaria di Catania, insieme alla Polizia Locale, ha effettuato una serie di controlli ad alcune attività commerciali ricadenti nell’ambito territoriale della stazione di Catania centrale. I controlli hanno riguardato due esercizi commerciali ubicati nella piazza antistante la Stazione e un venditore ambulante. Entrambe le attività commerciali sono state sanzionate, per un totale di oltre 10.000 euro, perché prive di autorizzazioni amministrative e sanitarie. Una delle due occupava anche abusivamente parte del suolo pubblico mentre all’altra sono state sequestrate bevande varie in quanto non autorizzata alla vendita.

Stessa sorte per l’ambulante a cui le violazioni amministrative riscontrate sono costate circa 3.300 Euro di sanzioni oltre che il sequestro di parte della merce. I controlli sono stati estesi anche agli automobilisti in transito: 10 i veicoli verificati, 28 i verbali elevati per circa 14.000 Euro complessivi, 4 i sequestri/fermi amministrativi di veicoli effettuati e 95 le persone identificate.