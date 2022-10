Nubifragio nel Trapanese, danni per 50 milioni di euro

Ammontano ad oltre 50 milioni di euro i danni del nubifragio che ha colpito nei giorni scorsi il Trapanese. Ma si tratta di una prima stima. Nella frazione di Salinagrande, nel Comune di Misiliscemi, dove ancora si lavora, per liberare strade, case e attività da fango e detriti lasciati dall'alluvione dei giorni scorsi, i volontari lanciano sui social un appello. "Servono pale, stivali taglie 38, 40, 41, 42, 44 e ramazze, cerate impermeabile, guanti in plastica". A chiederlo sono i volontari di Giva Paceco, Misiliscemi e Trapani che stanno ripulendo le abitazioni.

Nella frazione devastata sopralluogo del presidente della Regione Renato Schifani, accompagnato dal capo della protezione civile regionale, Salvo Cocina e dal prefetto Filippina Cocuzza. Presenti anche il commissario straordinario del Comune di Misiliscemi, Carmelo Burgio e il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. Il governatore ha visitato i luoghi e si è intrattenuto con le persone che hanno subito danni gravissimi alle abitazioni inondate da acqua, fango e destriti dopo l'esondazione del torrente Verderame.

Salvatore Tallarita dell'Associazione Misiliscemi e profondo conoscitore del territorio in questione, chiarisce quanto accaduto mercoledì: "Salinagrande ha un sistema idraulico complesso e molto fragile e se tutte le componenti non sono state adeguatamente manutenzionate va al collasso, come è accaduto. È evidente che alcuni canali non erano stati puliti correttamente. Sul torrente Verderame, nel tratto tra il ponte Verderame e il ponte che collega con Nubia, insiste un canneto che ha funzionato da diga tant’è che oltre questo tratto, fino ad arrivare alla foce, l’acqua si è mantenuta al di sotto di due metri circa dall’argine, mentre in corrispondenza delle pompe di sollevamento nei pressi del ponte Verderame ha tracimato”.