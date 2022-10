Covid, contagi in aumento nel Ragusano: 207 solo a Modica

In rapido aumento nel Ragusano il numero delle persone positive al Covid anche se i ricoveri diminuiscono. Nel bollettino Asp del 15 ottobre i positivi al Covid sono 686, un terzo dei quali (oltre 200) solo a Modica che è il comune con il maggior numero di contagi. Dei 686 positivi, 678 si trovano in isolamento domiciliare e 8 ricoverati in ospedale. Non ci sono decessi per cui il numero dei morti è sempre di 624. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 19 Acate, 11 Chiaramonte Gulfi, 61 Comiso, 1 Giarratana, 60 Ispica, 207 Modica, 2 Monterosso, 48 Pozzallo, 152 Ragusa, 8 Santa Croce Camerina, 40 Scicli, 69 Vittoria.