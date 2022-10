Palermo - Pisa, una battaglia tra disperati in campo: finisce in parità ( 3 - 3)

Finisce 3-3 al "Barbera" la sfida tra Palermo e Pisa al termine di una partita combattuta tra due squadre bisognose di punti. Una buona base di ripartenza per il prosieguo della stagione per entrambe le squadre che i campo hanno dato tutto ciò che avevano.

All'11' i rosanero passano in vantaggio: lancio di Pigliacelli, sponda di testa di Brunori per Di Mariano che si presenta solo davanti a Nicolas e lo supera con un destro. Poco dopo il portiere nerazzurro è costretto a lasciare il campo a Livieri per infortunio. Al 25' il Pisa pareggia: un tocco errato di Marconi consegna palla a Touré che con un sinistro a giro trova l'eurogol della giornata. In pieno recupero della prima frazione il Palermo torna in vantaggio con un contropiede avviato da Gomes, palla a Brunori, bravo ad attendere il momento giusto e servire un perfetto assist sulla destra a tagliare l'area per Elia che insacca. Nella ripresa al 12' il 3-1: Brunori serve Mateju che di prima appoggia per Elia, gran conclusione dal limite che si insacca all'angolino. Al 19' il Pisa accorcia le distanze: Touré dalla destra mette in mezzo per Tramoni che trova la respinta di Pigliacelli, sulla palla si avventa Gliozzi che insacca. Al 32' il Pisa pareggia grazie a Tramoni che supera Pigliacelli con un forte destro centrale al volo. Al 45' il Palermo colpisce il palo con un colpo di testa di Vido.