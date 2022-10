Calcio di Eccellenza, il Modica in trasferta con lo Jonica per cancellare la delusione di Coppa Italia

Dare continuità alla vittoria di domenica con il Siracusa e nel contempo cancellare la delusione per l’eliminazione in Coppa Italia. E’ il doppio obiettivo del Modica che domani alle 15:30 sarà impegnato sul campo di S.Teresa Riva contro lo Jonica, formazione che in questo avvio di torneo ha raccolto meno di quanto meritasse. Ne è consapevole il tecnico modicano, Giancarlo Betta: “Affrontiamo una squadra insidiosa che può contare su tanti calciatori stranieri in grado di dare imprevedibilità in ogni momento di gioco. L’anno scorso sono stati la rivelazione del torneo ed in casa soprattutto si sono rivelati spesso insormontabili. Stiamo lavorando sulle imperfezioni da limare sia fisiche che tattiche. Siamo il Modica e dobbiamo essere più sicuri dei nostri mezzi, andare in qualsiasi campo e imporre il nostro gioco”. Mancherà Misseri, una pedina fondamentale per lo scacchiere rossoblù: “E’ la prima volta in campionato che dobbiamo rinunciare al nostro motorino di centrocampo. Non è facile sostituirlo perché si tratta di un under il che inevitabilmente produrrà alcuni cambiamenti in formazione”.

Le indisponibilità di Misseri e Musso riducono a 21 il numero dei calciatori convocati da Betta. Nel dettaglio sono:

Portieri: Incatasciato, Misseri G.

Difensori: Agosta, Aquino, Butera, Carpinteri, La Cognata, Scrugli, Sigona, Vindigni.

Centrocampisti: Avola, Coria, Pellegrino, Riela, Sangare', Viglianisi.

Attaccanti: Agodirin, Falco, Lorenzo, Micoli, Pandolfo.