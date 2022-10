Torna il caldo dopo il maltempo: a Siracusa previsti per domani 27°

Dopo il maltempo torna il caldo, con temperature massime fino a 28 gradi grazie all'anticiclone africano. Lo indicano le previsioni del sito iLMeteo.it. Fino al prossimo sabato, 22 ottobre, si prevede un'area di alta pressione circondato da due cicloni, il primo sull'Ucraina e il secondo sulle Azzorre, osserva il meteorologo Mattia Gussoni, de iL Meteo,it. Questo quadro "porterà condizioni stabili sull'Italia e via via più calde durante il giorno. La notte - prosegue il meteorologo - sarà ancora autunnale con qualche banco di nebbia ed un graduale aumento degli inquinanti in pianura". Le temperature più calde sono attese a Bolzano e Oristano, con 28 gradi, e poi su Siracusa e Olbia (27 gradi) e sono attesi 26 gradi a Roma, Cagliari, Caserta e Catania. A partire da metàs ettimana, si prevede che in montagna lo zero termico torni a salire fino a 4.000 metri. Lo scenario tornerà a cambiare dopo il 22 ottobre, a causa di una perturbazione prevista al Nord e parte del Centro:"questo peggioramento dovrà essere confermato, al momento l'attendibilità - rileva il meteorologo - è medio-bassa". Previsioni nel dettaglio:Sabato 15. Al nord via via più nuvoloso dal pomeriggio/sera; al centro soleggiato, salvo nubi sparse in Alta Toscana; al Sud soleggiato, con temperature massime in aumento; qualche piovasco residuo sulla Sicilia settentrionale.Domenica 16. Al nord cielo molto nuvoloso o coperto a tratti; al centro poco o parzialmente nuvoloso; al sud sole e caldo.Lunedì 17. Al nord bel tempo, salvo nubi sparse in Liguria; alcentro soleggiato salvo nubi sparse sull'alta Toscana; al sud bel tempo, con temperature oltre la media del periodo.