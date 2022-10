Riaperta dopo 4 anni piazza Duomo a Catanzaro

Dopo circa quattro anni di chiusura è stata riaperta a Catanzaro piazza Duomo.

L'area era stata chiusa per consentire l'effettuazione in sicurezza dei lavori di ristrutturazione della Cattedrale, che però, per una serie di problematiche, non sono mai iniziati.

L'Amministrazione comunale da tempo si era attivata perché, in attesa dell'avvio dei lavori di rifacimento della chiesa, l'area antistante, da sempre utilizzata come parcheggio, tornasse fruibile. Riapertura che è avvenuta stamattina, con i benefici che ne deriveranno per la disponibilità di parcheggi nel centro storico cittadino, caratterizzato da sempre da un'insufficienza di aree di sosta.

Stamattina i tecnici e gli operai del Comune hanno concluso le operazioni di bonifica e pulizia della piazza, con la rimozione delle transenne che delimitavano l'area.

La riapertura consente una disponibilità di parcheggi che torna utile proprio in relazione all'entrata in vigore dell'isola pedonale lungo un tratto di corso Mazzini, tra piazza Garibaldi e piazza Cavour, che scatterà oggi dalle ore 18 alle 20:30.

Da domani pomeriggio a lunedì mattina, la piazza dovrà poi essere sgombera per consentire la collocazione della segnaletica orizzontale e verticale, programmata per la notte di domenica.

Le operazioni saranno coordinate dalla Polizia locale.

"Per favorire un agevole accesso al centro storico - riferisce una nota stampa del Comune - grazie alla collaborazione dell'Azienda per la mobilità sarà messo a disposizione gratuitamente, nella fascia oraria concomitante con l'isola pedonale, il parcheggio custodito del Musofalo, da cui partiranno i bus navetta, andata e ritorno, per corso Mazzini.

Sempre senza costi per i cittadini, sarà possibile inoltre utilizzare il parcheggio Piè di Sala per prendere la funicolare e quello di Bellavista, dotato di ascensore. Inoltre, dopo la riapertura e la relativa pulizia, sarà liberamente fruibile anche piazza Duomo".