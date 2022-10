Messina street food: boom di presenze dalla Sicilia e dalla Calabria in piazza Cairoli

Boom di presenze dalla Sicilia e dalla Calabria. Tantissimi i crocieristi a piazza Cairoli per degustare le specialità di street food.

Tanto buon cibo di strada, divertimento e aggregazione nel cuore pulsante di Messina, piazza Cairoli, ma anche il recupero delle tradizioni legate al mare ed alla pesca siciliana. Migliaia di partecipanti ogni giorno dalla Sicilia e dalla vicina Calabria e tantissimi crocieristi hanno apprezzato il format creato dall’Organizzazione. Oggi il gran finale, anche per Messina Street Fish- il festival del pesce siciliano, ospitato nella tendostruttura teatro degli amatissimi show cooking solidali, brillantemente condotti dalla giornalista e food blogger Valeria Zingale. Nella giornata di ieri la visita di Cateno De Luca, arrivato con il sindaco Federico Basile per un saluto.