Emergenza fame, raccolta fondi di Save the Children

La pandemia da Covid-19 ,l'escalation della guerra in Ucraina e i fenomeni climatici estremi, hanno contribuito ad affamare la popolazione mondiale facendola piombare, di fatto, nella più grave emergenza alimentare del 21° secolo che sta colpendo soprattutto i più piccoli. In media, ogni anno nel mondo, 1 milione di bambini con meno di 5 anni muore a causa della malnutrizione, ma attualmente altri 13,6 milioni di bambini rischiano la vita per la sua forma più acuta e grave. Nel 2020, 45,4 milioni di bambini sotto i 5anni erano gravemente malnutriti, numero che entro la fine del 2022, si stima possa arrivare a 59 milioni". Sono questi i dati drammatici diffusi oggi da Save the Children in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, con l'avvio della campagna di raccolta fondi "Emergenza Fame". "A causa della più grave emergenza alimentare del 21° secolo, entro la fine del 2022, almeno 222 milioni di persone in 53 aree del mondo - si legge - potrebbero dover affrontare la fame ad un livello critico - il numero più alto dall'inizio delle rilevazioni- e 45milioni in 37 paesi sono a un passo dalla carestia. Inoltre,970mila persone stanno già affrontando condizioni simili alla carestia in 5 paesi - (Somalia, Sud Sudan, Afghanistan, Etiopiae Yemen). In tutto il mondo, fino a 345 milioni di persone nonhanno accesso a cibo nutriente a sufficienza. Una cifra che ha visto un aumento di oltre il 150% dal 2019 e riflette livelli di fame nel mondo senza precedenti. Basti pensare che, ogni quattrosecondi in tutto il mondo una persona muore a causa della fame estrema". Per Save the children "ogni vita persa rappresenta il fallimento politico della comunità internazionale che ha ignorato gli appelli lanciati negli scorsi mesi. L'estrema carenza di cibo, purtroppo, sta spingendo le famiglie a compiere scelte estreme, che nessun genitore dovrebbe mai essere costretto a fare, come far abbandonare la scuola ai propri figli per trovare un lavoro, farli sposare prematuramente o persino rinunciare a loro in cambio di soldi..Fino al 31 dicembre è possibile sostenere la campagna donando 2euro con un SMS al 45533 dal proprio cellulare. Testimonial della campagna quest'anno saranno Cesare Bocci, Ambasciatore dell'Organizzazione, Michela Andreozzi, Tosca D'Aquino, Silvia Salemi, Tinto e Anna Valle.