Modica, in via Castello imbrattata la maiolica con la poesia di Quasimodo

I vandali continuano a dare lezioni di imbecillità lungo le strade più caratteristiche del centro storico di Modica. Questa volta hanno preso di mira la maiolica con la poesia di Salvatore Quasimodo "Isola di Ulisse" collocata in via Castello, lungo il percorso che conduce alla casa natale del Nobel. Sembrano inutili gli appelli al buon senso e al senso civico rivolti a teppistelli da quattro soldi che, soprattutto il sabato notte, sfogano i loro istinti nella maniera più stupida possibile. Per educarli, una volta individuati, servirebbero punizioni esemplari. Sarebbe opportuno impiegarli nella pulizia di ciò che hanno sporcato spiegando loro il significato di una poesia, di un monumento, di una testimonianza storica. Intanto è necessario che il Comune provveda a pulire la maiolica dando l'esempio.