De Luca lancia il 'Munnizza day', conferenza stampa a Palermo

Si chiama "Munnizza day" l'iniziativa lanciata dal leader di "Sicilia Vera" e "Sud chiama Nord" Cateno De Luca, che verrà illustrata alla stampa martedì 18 ottobre alle ore 10:30 nel corso di una conferenza che si svolgerà presso la Sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni.

"A venti giorni dalle elezioni che hanno consegnato alla Sicilia Renato Schifani come presidente, tutto è fermo. L'attività amministrativa bloccata. Chi sta amministrando? La scelta di Schifani di colmare il vuoto in attesa di nominare la giunta affidando la gestione al burocrate è inaccettabile. Tra le emergenze che dovrebbero essere affrontate con urgenza quella legata ai rifiuti, dove tra l'altro non c'è nemmeno un capo di gabinetto che gestisca il transitorio. Il sistema è saltato ma Schifani perde tempo a decidere come spartire le poltrone del suo governo. Siamo di fronte al disastro", sottolinea in una nota De

Luca. "Oggi in Sicilia sono operativi solo 3 impianti per 390 comuni, la discarica del Gruppo Catanzaro a Siculiana, la struttura Oikos a Motta Sant'Anastasia (che tra l'altro accetta i rifiuti per inviarli ad altri impianti o all'estero) e Bellolampo (in via di saturazione). Tutti i comuni sono in affanno. I costi sono diventati insostenibili. Negli anni abbiamo assistito ad aumenti spropositati. Di fronte a tutto questo assistere all'immobilismo di Renato Schifani è inammissibile. Non resteremo a guardare senza agire. Se è necessaria un'azione forte per destare dal torpore il presidente la metteremo in atto", conclude De Luca.