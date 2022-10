Amg Energia Palermo, l'Ugl: attendiamo risposte concrete

"L'avvicinarsi della scadenza del contratto di servizio al 5 dicembre e la mancata approvazione del bilancio, sono segnali di poca attenzione alle problematiche rappresentate con apposita nota al sindaco di Palermo a cui si è chiesto un incontro a oggi inevaso, così come precedentemente chiesto agli assessori al ramo hanno creato allarme e un clima di forte preoccupazione e disagio tra i dipendenti di Amg Energia. A tutto ciò si aggiungono le tante difficoltà a garantire i servizi resi di illuminazione pubblica, servizi semaforici, manutenzione uffici, scuole, impianti sportivi alla cittadinanza". Così, in una nota, Raffaele Loddo, segretario provinciale dell'Ugl chimici di Palermo. "Il numero ridotto di personale creato dalle mancate assunzioni - aggiunge Loddo - la mancanza di investimenti, le mancate corresponsioni previste dal Ccnl, pongono legittime preoccupazioni. Preannunciamo che in mancanza di convocazione la nostra organizzazione sindacale su mandato dei lavoratori, ha avviato la procedura di raffreddamento presso la Prefettura di Palermo per avere risposte certe sui temi oggetto delle ripetute richieste di incontro al fine di evitare azioni di sciopero", conclude.