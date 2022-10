Calcio di Eccellenza, il Modica espugna il campo dello Jonica (2 a 1): tutto nel secondo tempo con due rigori solari

Il Modica conquista tre punti importanti sul campo dello Jonica, a Santa Teresa Riva, grazie a due solari calci di rigori nel secondo tempo. Che sarebbe stata una partita difficile e dura lo si sapeva dalla vigilia. I messinesi non hanno lesinato agonismo e forza fisica. A farne le spese, nel primo tempo, è stato Coria che è finito in ospedale per accertamenti dopo uno scontro di gioco. La prima frazione è finita a reti bianche. Nella ripresa rigore trasformato da Falco che era stato atterrato in area; dopo pochi minuti pareggio dello Jonica susseguente ad un calcio da fermo con la difesa modicano distratta. Ad un quarto d'ora dalla fine un altro fallo, questa volta del portiere messinese, che aggancia i piedi di Falco a pochi passi dall'arbitro. Del tiro dagli undici metri si incarica Pandolfo che si fa respingere il pallone sul quale piomba Agodirin insaccando con un diagonale rasoterra chirurgico. Poi, l'arrembaggio dei padroni di casa con il Modica che sciupa un paio di occasioni per chiudere il match, e il triplice fischio dopo 6 minuti di recupero.