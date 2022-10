Covid, di nuovo in calo i contagi nel Ragusano: sono 662

Torna a scendere il numero dei positivi al Covid nel Ragusano. Lo segnala il report dell'Asp del 16 ottobre, anche se la diminuzione potrebbe derivare dalla consueta flessione dei tamponi nel fine settimana. In totale le persone positive al Covid sono 662: 654 in isolamento domiciliare, 8 ricoverati in ospedale. I morti sono sempre 624. Ecco il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 18 Acate, 13 Chiaramonte, 48 Comiso,

0 Giarratana, 58 Ispica, 205 Modica, 3 Monterosso, 44 Pozzallo, 154 Ragusa, 9 Santa Croce Camerina, 40 Scicli, 62 Vittoria.