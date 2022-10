Augusta, successo della IV edizione del Festival nazionale della filosofia attiva

Sabato 15 Ottobre la piazza del Duomo di Augusta è diventata protagonista di un viavai umano al profumo di Filosofia. Nuova Acropoli Augusta, associazione di Filosofia, Cultura e Volontariato, aderendo ad un’iniziativa nazionale, ha realizzato la IV edizione del Festival Nazionale della Filosofia Attiva.

Grazie alla collaborazione con la Scuola Superiore Arangio Ruiz nel pomeriggio di Sabato dalle 16:00 si è tenuta una gara di orienteering ispirata alle 12 Fatiche di Ercole che ha visto molti studenti fare squadra per superare prove di abilità, generosità, intelligenza e coraggio. La stessa sera dalle 21:00 sono iniziati, invece, i giochi filosofici per giovani di tutte le età. Chi si è trovato a passeggiare in piazza Duomo è stato coinvolto in un caleidoscopio di attività ludiche per riflettere, divertendosi. Tra un giro della ruota delle Virtù, il test per scoprire Filosofo che è in noi, Interviste Doppie e l’enigmatico Contact Eyes, non sono mancate le risate ma anche i momenti di riflessione. E che dire delle “pillole” per l’anima prescritte nello stand di Farmasophia? Se siete stressati per il troppo lavoro, Nuova Acropoli ha il farmaco che fa per voi: Ariaesol da assumere in associazione a utilizzo di gambe e polmoni, preferibilmente all’aria aperta.