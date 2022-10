Catania, autista Sais colto da malore alla guida si schianta sul marciapiede

Aveva da poco lasciato l’A18 Messina-Catania il pullman della Sais diretto all’aeroporto Fontanarossa che invece ha concluso la corsa su un marciapiede di viale Vittorio Veneto.

E’ stata proprio la prontezza di riflessi dell’autista, colto improvvisamente da malore, ad evitare il peggio e cioè che il bus finisse dritto su pedoni ed auto in transito in prossimità di un cantiere attivo da diversi mesi. Il mezzo di trasporto ha divelto la segnaletica stradale ed un cestino dei rifiuti e lo ha fatto grazie ad una disperata manovra del conducente che dopo aver fermato l’autobus si è adagiato sul sedile e sullo sterzo. Immediati i soccorsi con l’autista trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sotto choc alcuni passeggeri.