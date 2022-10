Lentini, carambola di auto sulla Ragusa-Catania: il bilancio è di dieci feriti

Ancora un incidente sulla Ragusa-Catania. Una carambola di auto, all'altezza di Lentini, ha provocato dieci feriti: tra questi anche una bambina di un anno e mezzo. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Lentini e di Augusta. Sul luogo dell'incidente sono intervenute 4 ambulanze del 118, polizia stradale e vigili del fuoco. A scontrarsi sono state quattro auto. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Traffico in tilt per alcune ore. Le condizioni dei feriti non desterebbero preoccupazione.