La rivolta nel carcere di Teheran, Alessia Piperno sta bene

Alessia Piperno, la ragazza italiana detenuta nel carcere iraniano di Evin, sta bene. Lo fa sapere la Farnesina che è in contatto con l'ambasciata italiana a Teheran. Il bilancio della rivolta e dell'incendio nella prigione è di almeno 4 detenuti morti e 61 feriti. Secondo l'autorità giudiziaria iraniana, nelle stesse celle c'erano anche alcuni attivisti politici tra cui il regista Jafar Panahi e il riformista Mostafa Tajzadeh, cittadini con doppia nazionalità come l'iraniano-francese Fariba Adelkhah, gli iraniani-americani Siamak Namazi e Emad Sharghi. Anche loro starebbero bene. Allarme per la tensione fuori dal carcere dove si sono radunate le famiglie di alcuni detenuti.