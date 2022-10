Governo, oggi l'incontro tra Meloni ed il Cav nella sede di Fdi: ottimismo nel Centro destra

Passi avanti verso il governo. Dopo la lite di venerdì, Meloni eBerlusconi si sono sentiti al telefono: oggi si terrà l'incontro per tentare la pace. Stavolta non dal Cavaliere a Villa Grande, ma nella sede di Fdi in Via della Scrofa. 'Si mettano l'anima in pace, risolleveremo l'Italia', aveva postato la premier in pectore. Un affondo contro la sinistra per gli 'attacchi pretestuosi' alla nuova maggioranza, ma anche un messaggio: il governo si farà in ogni caso. Avviso recapitato dai pontieri.Tra loro Gianni Letta, La Russa e Salvini. La Lega dichiara 'estremo ottimismo' sul faccia a faccia. Da Fi anche Licia Ronzulli fa sapere: 'Il caso Ronzulli non esiste più, l'Italia ha bisogno di un governo al più presto: il centrodestra unito al Colle chiederà l'incarico a Meloni'.