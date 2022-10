Miccichè sulle tensioni nel centrodestra: Giorgia Meloni vuole far fuori Berlusconi

Giorgia Meloni "ha deciso di fare fuori Berlusconi. Lui che ha sdoganato la destra in Italia e ha inventato il centrodestra. È tremendo", ma "un modo per uscirne ci sarebbe: diamo l'appoggio esterno al governo. A questo punto si scelga lei questi scienziati di ministri". Così in una intervista a La Stampa il coordinatore di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè. La leader di FdI, prosegue, "sta giocando a dividere Forza Italia. Ho visto il presidente così amareggiato che non so come andrà a finire questa vicenda. Lui ha mille risorse e anche stavolta magari farà il miracolo e si troverà una soluzione, che al momento non riesco a vedere. Quello che succederà è un film già visto: cercheranno di prendersi uno a uno i parlamentari per ammazzare definitivamente Berlusconi", conclude Miccichè, spiegando che comunque voterà la fiducia al governo Meloni.