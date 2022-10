Ragusa, inaugurata la nuova sede dell'Ordine ingegneri

E' stata inaugurata la nuova sede dell'Ordine degli Ingegneri di Ragusa in via Roma n. 200, e con l'occasione l'Aula del Consiglio è stata intitolata all'ingegnere Peppino Arrabito, già consigliere segretario dell'Ordine per molti anni e prematuramente scomparso. All'inaugurazione hanno partecipato il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Armando Zambrano, il vice presidente vicario del Cni, Gianni Massa, il consigliere nazionale del Cni, Gaetano Fede, la presidente della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia, Elvira Restivo, il Presidente del Centro Studi del Cni, Giuseppe Margiotta e le rappresentanze di alcuni Ordini Territoriali siciliani. Era presente l'attuale Consiglio dell'Ordine, presieduto da Carmelo Lucifora, e alcuni consiglieri del precedente Consiglio presieduto da Vincenzo Dimartino.