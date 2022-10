Sull’Etna si completa il giro dei sentieri più belli d’Italia

Il 19 Ottobre in Sicilia si terrà la penultima tappa del tour, dedicata alla scoperta de 'a Muntagna, uno dei luoghi più iconici della regione.In giro per l’Italia alla ricerca dei percorsi escursionistici più belli della Penisola, Federica Figliuolo e Silvia Russello sono le protagoniste di questa fantastica avventura. Le due ragazze, fondatrici dell’Associazione Hikers - APS, vivono in Piemonte e da lì partiranno alla volta della Sicilia per la penultima tappa di Hikers on the Road, che da maggio a settembre ha coperto 18 regioni italiane e si concluderà in Sardegna a novembre.

Come per le altre tappe, anche in Sicilia verrà percorso e raccontato un sentiero, il più rappresentativo della regione. L’obiettivo del tour è promuovere e diffondere la cultura dell’escursionismo consapevole, dando anche visibilità ai bellissimi percorsi sparsi in tutta la nostra Penisola. Per la Sicilia la scelta è ovviamente ricaduta sul Parco Naturale dell’Etna che, con i suoi 3357 metri, domina la regione.