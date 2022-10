Palermo, la nuova stagione del Teatro Ditirammu: in programma 26 spettacoli

Il Teatro Ditirammu di Palermo (via Torremuzza, 6) presenta la stagione teatrale “Opra Nova” che completa la ricca attività del 2022 inserita nel progetto del triennio 2022/24 dal titolo Le Stagioni dei Miti, programma che ha ricevuto dal Ministero della Cultura (MiC) il prestigioso riconoscimento del FUS - Fondo Unico per lo Spettacolo.

Un calendario ricchissimo di appuntamenti con 26 spettacoli, per grandi e piccini, tra cui 11 prime assolute, nuovi allestimenti, collaborazioni con Catania e coproduzioni con Torino, spettacoli cult della tradizione propria del Ditirammu - come Ninnarò e il presepe raccontato - il progetto speciale pensato per la ricorrenza per la Giornata mondiale contro il femminicidio, oltre ai 2 appuntamenti del format #Oravicunto.

I biglietti degli spettacoli si possono acquistare online sul sito www.teatroditirammu.it oppure al botteghino sul posto.