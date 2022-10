Stromboli, decisione del sindaco: ripartono le escursioni fino ai 400 metri

Le escursioni sullo Stromboli tornano alla normalità: si potrà, quindi scalare il vulcano, sul versante dell'abitato di Stromboli, sino a quota 400 con l'ausilio delle guide vulcanologiche; sino a quota 290 saranno possibili le escursioni libere. Sul versante di Ginostra, sentiero di Punta dei corvi, escursioni libere sino a quota 130. Oltre questo limite e sino a 400 metri con le guide vulcanologiche. Lo ha deciso il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo dopo la riunione avuta ieri a Stromboli con la Protezione civile nazionale e regionale e la comunità scientifica. Con il ripristino delle norme abituali, viene, quindi, revocata l'ordinanza, emessa in via provvisoria, nei giorni scorsi. Sul vulcano resta, comunque, lo stato di allerta arancione, considerando, così come è stato detto dai vulcanologi, che l'attività, seppure sensibilmente diminuita, al punto che non vi è emissione di lava, resta, comunque, a livello di attenzione.

FOTO ANSA