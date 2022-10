Vittoria, il Comune in prima linea nella campagna di Protezione civile "Io non rischio"

Anche il Comune di Vittoria ha partecipato in prima linea alla campagna nazionale promossa dalla Protezione civile avente per claim “Io non rischio”. Un banchetto informativo è stato allestito sabato in via Cavour angolo via La Marmora e domenica in piazza del Popolo. L’assessore comunale con delega al ramo, Peppe Nicastro, è stato presente assieme agli operatori di Protezione civile per illustrare ai cittadini cosa fare in caso di calamità naturali. “Le buone pratiche che abbiamo avuto modo di spiegare – sottolinea Nicastro – sono state recepite in maniera attenta dalla cittadinanza. In molti quelli che ci sono venuti a trovare. D’altro canto, si tratta di una campagna nazionale molto importante che, grazie all’operatività del Dipartimento, ha avuto riscontri di una certa rilevanza perché la gente ci tiene a essere informata su queste notizie e, soprattutto, vuole comprendere come muoversi quando si verifichino situazioni d’emergenza. Diciamo che si sta acquisendo sempre maggiore consapevolezza su questi temi e che occorre essere pronti anche se speriamo di non averne mai di bisogno. Tutti, a ogni modo, devono avere, diciamo così, la possibilità di sapersi muovere nella maniera più opportuna nel caso in cui accadano eventi rischiosi per l’incolumità pubblica. Mi preme, in questo frangente, ringraziare i volontari della Protezione civile che portano avanti un’azione nobile ed egregia a supporto di chi ha bisogno. Sono sempre presenti sul posto e fanno valere una sorta di vocazione che è imprescindibile per potere proseguire un’attività del genere. La riuscita di questa iniziativa, poi, è da attribuire all’ufficio comunale di Protezione civile con la responsabile Chiara Garofalo che ringrazio per l’attenzione e per avere coordinato le azioni per la riuscita della manifestazione. E, naturalmente, grazie al nostro sindaco, l’on. Francesco Aiello, che tiene moltissimo alla tutela dei cittadini e, quindi, molto rigido da questo punto di vista per cui è straordinariamente attento a soddisfare le esigenze della Protezione civile di Vittoria”.