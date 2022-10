Polizia, controlli antidroga nel Siracusano: un arresto e tre denunce

Continua la lotta al consumo ed alla vendita di sostanze stupefacenti ad opera degli uffici operativi della Questura di Siracusa e della provincia nelle cosiddette piazze dello spaccio.

Agenti della Squadra Mobile, nel corso di servizi antidroga, hanno rinvenuto e sequestrato, in via Santi Amato, 21 dosi di cocaina e 21 di hashish. Nel corso del servizio venivano identificati e segnalati all’Autorità Amministrativa competente tre giovani (due di 24ed uno di 21 anni) per possesso di una modica quantità di droga, probabilmente acquistata poco prima dai pusher della zona.

Inoltre, agenti del Commissariato di Ortigia hanno rinvenuto e sequestrato, presso il Largo della Graziella, in Ortigia, nascoste in un cespuglio ai piedi di un albero di ulivo, 19 dosi di hashish e 3 di marijuana, già pronte per essere cedute agli assuntori della zona.

Infine, Agenti del Commissariato di Polizia di Priolo Gargallo hanno arrestato, per il reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo di 36 anni: nella sua abitazione hanno rinvenuto e sequestrato 142 grammi di hashish, materiale utile al confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione e del denaro, probabile provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato, dopo le incombenze di legge, è stato posto ai domiciliari.