Modica, la Tac dell'ospedale è ancora guasta: da 15 giorni non funziona

Non si risolve il problema della Tac all'ospedale "Maggiore" di Modica. Da oltre 15 giorni la Tac è ferma per l'ennesimo guasto e, stando a quanto si apprende, ne passeranno almeno altri 15 prima che l'apparecchiatura torni a funzionare, La Tac è ormai vecchia e gli interventi di riparazione o di sostituzione di pezzi non si contano. Così come non si contano le promesse provenienti dalla Regione siciliana sull'acquisto di una nuova Tac da destinare all'ospedale modicano. Circa tre mesi fa anche l'assessore regionale, Ruggero Razza, aveva dato assicurazioni sulla nuova Tac e si era parlato anche di due Tac nuove , una destinata solo al Pronto soccorso visto il numero di accessi provenienti dalla parte orientale del territorio ibleo ma, anche da alcuni comuni del Siracusano. I disagi, dunque, continuano e, soprattutto, si continua a spendere soldi pubblici per costose riparazioni che non risolvono il problema.