Governo, faccia a faccia Meloni - Cav. "Saliremo insieme al Colle"

"L'incontro si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione. Fratelli d'Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella".

E' quanto si legge in una nota congiunta Fdi- Fi diffusa al termine dell'incontro tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.

Fratelli d'Italia e Forza Italia "sono al lavoro per dare il più presto possibile all'Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze".