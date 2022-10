Pallavolo di B2, l’Ardens Comiso sconfitta dalla Gioiosa. Si prepara il riscatto nelle prossime due gare casalinghe

L’Ardens in cerca di riscatto. La squadra comisana, reduce da due sconfitte consecutive, cerca i primi punti utili nel campionato di B2.

Ieri, al PalaDavolos la formazione allenata da Giacomo Tandurella, ha perso contro la Gioiosa. Il risultato di 3-0 (parziali 19-25, 17-25, 18-25) fotografano l’andamento della gara che la squadra di casa ha ben giocato in almeno due set, senza però mai riuscire a prendere in mano le redini della gara.

Nonostante il risultato, la squadra esce dal parquet a testa alta e conscia delle proprie possibilità. Ora bisognerà cercare di sfruttare le prossime gare casalinghe contro la Stefanese di Santo Stefano di Camastra e contro una formazione etnea, la Volley Valley.

Ancora assenti Serena Susino, (che rientrerà tra due settimane) e Michela Noto, il cui recupero è previsto per la fine dell’anno, la squadra ha lottato con determinazione e forza, lasciando intravvedere dei momenti di bel gioco che fanno ben sperare per il futuro.

«Siamo dispiaciuti per il risultato – commenta il presidente Luca Occhipinti – la squadra ha ben lottato in campo, soprattutto nel primo e terzo set. Le avversarie hanno vinto con merito, ma l’Ardens ha dimostrato di essere una formazione forte e volitiva, soprattutto determinata. Sono questi gli elementi che, nonostante il difficile avvio di stagione, ci condurranno certamente, nelle prossime settimane, verso risultati diversi. Vorrei ringraziare le ragazze e l’allenatore Giacomo Tandurella per il grande lavoro svolto che produrranno certamente dei risultati importanti. Attendiamo anche il rientro delle due atlete infortunate, Serena Susino e Michela Noto, che potranno dare un contributo determinante».