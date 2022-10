Lutto nel mondo della musica: è morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri

E' morto a Genova Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, aveva 80 anni. Ad annunciare all'ANSA la scomparsa dello storico volto del gruppo sono i Ricchi e Poveri, insieme alla sua famiglia. "È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco", dicono addolorati. Da anni era ormai lontano dal gruppo, dal quale si era allontanato dopo la morte del figlio Alessio nel 2013. Storico volto del gruppo nato negli anni sessanta, a giugno era stato in televisione per l'ultima volta quando aveva parlato insieme alla moglie Stefania del dolore per la morte improvvisa del figlio. «I miei colleghi e amici continuano a lavorare. Io mi sono fermato perché non salivo più con gioia sul palco» aveva detto Franco Gatti. Nel 2020 a Sanremo i Ricchi e Poveri erano saliti sul palco dell'Ariston con Amadeus per una reunion del quartetto.