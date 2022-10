Noto, 34enne denunciato per atti osceni in luogo pubblico

Agenti del Commissariato di Polizia di Noto hanno denunciato un uomo di 34 anni per il reato di atti osceni in luogo pubblico e violenza privata. In particolare, il 15 ottobre, alle ore 14.30 circa, i poliziotti sono intervenuti nel centro storico netino su segnalazione di una turista straniera la quale riferiva che, poco prima, mentre si trovava su viale Marconi, nei pressi della villa comunale, dopo aver pranzato in un locale, nel riprendere la propria autovettura, veniva avvicinata da un uomo. In un primo momento, l’uomo la fissava insistentemente poi, quando la donna entrava nell’abitacolo del veicolo, l’individuo, noncurante che si trovasse in luogo pubblico e a breve distanza dall’area giochi ubicata all’interno della villa comunale, si abbassava i pantaloni iniziando a compiere atti di autoerotismo. La donna, scossa per l’accaduto, metteva in moto l’auto per andar via ma l’uomo tentava di sbarrarle la strada. La donna riusciva a lasciare il luogo e sporgeva denuncia riconoscendo l’autore del reato da alcune foto che le sono state mostrate. L’uomo, infatti, è noto per condotte similari commesse in passato.