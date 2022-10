Catania, detenzione e spaccio di droga: un arresto

Nel pomeriggio di lunedì, personale delle Volanti della Questura di Catania, procedeva al controllo di un giovane che, alla vista degli agenti, scendeva dal proprio ciclomotore per tentare di accedere velocemente all’interno di un portone. Tale comportamento non passava inosservato; gli agenti lo raggiungevano, riuscendo a bloccarlo e a sottoporlo a controllo. Il giovane, a quel punto, consegnava tre involucri contenenti al proprio interno cocaina, per un peso complessivo di 1,32 grammi. Lo stesso veniva, quindi, sottoposto a perquisizione personale, all’esito della quale veniva rinvenuta la somma di 200 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, presumibile provento dell’attività di spaccio, e tredici involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di 17,74 grammi, ben celati nelle parti intime.

Il giovane veniva arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è ai domiciliari.