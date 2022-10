Acate, conclusi lavori di pavimentazione del viale e del piazzale del cimitero

I morti ringraziano, i vivi applaudono. Il cimitero di Acate si presenterà con una veste più decorosa alla prossima Commemorazione dei Defunti. Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di pavimentazione del viale e del piazzale, dove per parecchi anni buche e rigonfiamenti provocati dalle radici dei cipressi hanno creato seri problemi di incolumità ai visitatori e soprattutto alla popolazione anziana. Per la giunta del sindaco Di Natale, tuttavia, questo è soltanto il primo step in quanto prossimamente il luogo sacro sarà fornito di un moderno impianto a risparmio energetico che illuminerà le tombe, al buio da quando è stato dismesso quello obsoleto alimentato con la corrente elettrica a bassa tensione.

Anche il piccolo ufficio e la sala mortuaria, che risalgono agli Anni Trenta, saranno ristrutturati. A causa dell’inadeguatezza della struttura acatese, infatti, le autopsie delle salme (quando ritenute necessarie dall’Autorità Giudiziaria), sono effettuate da tempo a Vittoria.