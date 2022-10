Ex presidente del Consiglio di Portopalo sceglie Riccardo Gennuso e aderisce a Forza Italia

L’ex presidente del consiglio comunale di Portopalo di Capo Passero, Paolo Campisi, aderisce a Forza Italia.

Il suo passaggio fra gli azzurri era scontato, dopo che alle Regionali dello scorso 25 settembre, aveva sostenuto Riccardo Gennuso, già proclamato deputato all’Ars ed il più votato nel partito. “Non c’è stata nessun’opera di convincimento da parte di Gennuso - ha detto il consigliere Campisi - ho capito dai primi passi del parlamentare, che è pronto a battersi per il territorio. Sono certo che farà anche sue le battaglie per le tante problematiche di Portopalo”.

Paolo Campisi ha inoltre dichiarato che resterà nella maggioranza e di essere pronto a votare il bilancio consuntivo e preventivo. Un segno di lealtà nei confronti del sindaco uscente, Gaetano Montoneri.

Soddisfatto il deputato forzista di questa new entry. “C’è tanto da fare e anche da ricostruire nel territorio - dice Gennuso - Campisi è ben arrivato in Forza Italia, ma presto anche altri consiglieri sceglieranno di indossare la casacca azzurra. Sto lavorando su Pachino e non trascuro neppure Noto. Nella città barocca c’è una grossa partita da giocare. Poi non possiamo dimenticare che nella primavera 2023, si voterà anche a Siracusa. Forza Italia non soltanto ci sarà, ma sarà più competitiva che mai”.