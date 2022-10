Ragusa, alla Libreria Ubik si presenta il romanzo di Costanza Diquattro "Arrocco siciliano"

La libreria Ubik Ragusa (ex Paolino) torna ad ospitare un nuovo incontro letterario in cui, con la conduzione di Stefano Vaccaro, l’affermata scrittrice ragusana Costanza DiQuattro presenterà il suo ultimo libro intitolato “Arrocco siciliano” edito da Baldini e Castoldi, uscito appena qualche settimana fa e già andato in ristampa. Venerdì 21 ottobre, a partire dalle ore 17:30, sarà dato spazio all’incontro dedicato all’ultima fatica letteraria della Diquattro, un romanzo a tinte calde, ambientato in una Ragusa Ibla di inizio Novecento. In “Arrocco Siciliano” le lente giornate di Ibla sono stravolte dall’arrivo di un giovane farmacista napoletano, giunto in paese per sostituire l’ormai deceduto Filippo Albanese alla conduzione dell’omonima farmacia. Le stanze della farmacia Albanese però, rappresentano per i cittadini di Ibla “…Molto più di una chiesa, per la quale in molti nutrivano una scettica avversione…un ritrovo di una comunità…”. La vita monotona di Ibla sarà dunque messa alla prova da questo nuovo farmacista, Antonio Fusco, carismatico professionista ma senza un passato, che riuscirà in breve tempo a conquistare la fiducia dei propri clienti nonostante il suo vizio per l’azzardo. Per informazioni è possibile chiamare: i numeri 0932-626260 o 0932-615225.