Automobilismo, il pilota comisano Samuele Cassibba alla finale di Orvieto su Nova Proto motorizzata Sinergy V8

Samuele Cassibba, da venerdì 21 Ottobre a domenica 23, affronterà su Nova Proto Np 01 spinta da motore Sinergy V8 la 49^ Castellana Orvieto finale di Trofeo Italiano Velocità Montagna. Nella finale serie cadetta Cassibba entra di diritto per i punti preziosi accumulati in classe E2SC 2000 nelle gare della zona sud. Una gara prestigiosa e molto attesa per la presenza di tutti i finalisti di gruppo e classe provenienti da tutta Italia e inoltre un evento che viene anticipato da ricchi appuntamenti.

Il pilota comisano soddisfatto per aver sfiorato il podio dell’assoluto nella gara di casa della Monti Iblei, si appresta ad affrontare il percorso lungo 6.190 km con un dislivello di 308 mt, ed una pendenza media 4,69% della S.R.79 tra San Giorgio e Colonnetta di Prodo. Una gara importante perché chiude la fase in cui Cassibba ha lavorato sulla vettura ed il feeling con la stessa, l’inizio a metà stagione che lo ha portato ad un percorso anomalo rispetto agli anni precedenti di cui nonostante tutto può ritenersi soddisfatto.