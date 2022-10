Catania, nasce "I Press hub": spazio di co-working al servizio del giornalismo

La comunicazione cambia continuamente identità. E con essa il mondo dell’informazione, che subisce la mutazione genetica dettata dai linguaggi digitali. La notizia corre più veloce. Carta stampata. Web e spazi virtuali. Interviste in pillole. Social network. Il giornalismo ha cambiato pelle, ma resistendo e rimanendo ancorato all’etica, alla verità dei fatti, a quel patto di fiducia e lealtà con i lettori che alimenta ancora un mestiere amato (e sognato) da tantissimi giovani. Per andare incontro alle esigenze dei cronisti siciliani e non, I-Press e l’Ordine dei Giornalisti siciliani hanno siglato un accordo di collaborazione: nasce in pieno centro a Catania, nei pressi del Tribunale, l’Hub del giornalismo. Un vera e propria officina creativa dove sperimentare contaminazioni e trovare nuovi slanci per fare “laboratorio”. Un progetto al servizio dei professionisti della comunicazione, che potranno utilizzare gratuitamente desk e postazioni, wi-fi, sala riunioni, sala shooting per foto e interviste, apparecchiature audio e video, punto ristoro e ricreativo, per condividere esperienze, fare rete, avviare nuove sinergie.

Il presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia Roberto Gueli e una delegazione della squadra Odg composta da Salvatore Li Castri (vicepresidente), Daniele Ditta (segretario), Salvatore Di Salvo (tesoriere) e dai consiglieri Katia Scapellato, Filippo Mulè, Francesco Nicastro, Salvo Messina e Vittorio Corradino hanno trascorso un pomeriggio con il team dell’agenzia di comunicazione guidato dalla giornalista e imprenditrice Assia La Rosa. Nell’occasione è stata siglata una convenzione tra le due parti, per favorire lo svolgimento della professione e offrire ai giornalisti che fanno tappa a Catania per motivi lavorativi, uno spazio di co-working dove poter scrivere articoli, montare video e interviste, caricare contenuti sul web.