Regione, due gruppi all'Ars per rappresentare Sicilia Vera e Sud chiama Nord

Nel corso di una riunione operativa gli otto deputati eletti nel progetto “De Luca sindaco di Sicilia” hanno stabilito di costituire due gruppi che all’interno dell’assemblea regionale rappresenteranno “Sicilia Vera - Sud chiama Nord”.

Tra i banchi dell’Ars i gruppi saranno così suddivisi:

- SUD CHIAMA NORD

Ludovico Balsamo capogruppo

Cateno De Luca vicecapogruppo

Ismaele La Vardera

Davide Vasta

- SICILIA VERA

Salvatore Geraci capogruppo

Matteo Sciotto vicecapogruppo

Giuseppe Lombardo

Alessandro De Leo

“Con la costituzione di due gruppi, affermano Ludovico Balsamo e Salvatore Geraci, riusciremo a dare operatività all’azione che intendiamo portare avanti all’interno dell’assemblea regionale con il massimo impegno. Ringraziamo i colleghi deputati dei due gruppi per la fiducia accordata. Porteremo in aula le istanze del territorio e lavoreremo per dare risposta ai siciliani che ci hanno consentito di rappresentarli al Parlamento siciliano.” Nel corso dell’incontro è stato ribadito che Danilo Lo Giudice rivesta il ruolo di coordinatore dei due gruppi parlamentari.

“Ringrazio i colleghi parlamentari per la fiducia. Sono orgoglioso, afferma Lo Giudice, di poter mettere a disposizione della squadra la mia esperienza. Partiamo da un risultato straordinario che adesso ci dovrà portare in aula a dimostrare da subito l’operatività del nostro progetto. Insieme, conclude Lo Giudice, riusciremo ad incalzare il governo con l’obiettivo di attuare i nostri dieci comandamenti programmatici.”