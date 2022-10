Modica, nuovi orari degli uffici comunali “Settore Tributi”

A partire dal 2 novembre 2022, gli orari di apertura al pubblico degli uffici del terzo settore dell’ente (Tributi), saranno rimodulati nell’ottica di fornire un servizio più qualificato e di porre in atto ogni azione utile a evitare il formarsi di assembramenti, al fine di garantire un rapporto front – office con l’utenza più efficiente e adeguata. L’accesso sarà consentito esclusivamente previo appuntamento e con i seguenti orari di apertura al pubblico:

LUNEDÌ

dalle ore 9:00 alle ore 13:00

MARTEDÌ

dalle ore 9:00 alle ore 13:00

MERCOLEDÌ

dalle ore 9:00 alle ore 13:00

GIOVEDÌ

dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Gli utenti potranno concordare giorno e orario per l’appuntamento, rivolgendosi ai numeri telefonici degli uffici oppure comunicare mediante gli indirizzi e-mail o pec.

Il provvedimento intende favorire l’utilizzo di strumenti alternativi che consentono di non affollare gli uffici e di raggiungere, comunque, in tempo reale l’attenzione degli operatori.

TASSA RIFIUTI

Edificio ex artgest, piano terra, zona artigianale, contrada Michelica

0932759505

E-mail

ufficio.tari@comune.modica.rg.it

Pec

ufficiotari.comune.modica@pec.it

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Palazzo San Domenico, 1° piano, stanza n. 37, Piazza Principe di Napoli

0932759256

E-mail

ufficio.impostadisoggiorno@comune.modica.rg.it

Pec

impostadisoggiorno.comune.modica@pec.it

CANONE UNICO

Edificio ex Poste, 1° piano, Corso Umberto I, n. 64

0932759132

E-mail

canoneunico@comune.modica.rg.it

Pec

canoneunico.comune.modica@pec.it

IMU / TASI

Edificio ex Poste, 1° piano, Corso Umberto I, n. 64

0932759133

E-mail

ufficio.imu@comune.modica.rg.it

Pec

ufficioimutasi.comune.modica@pec.it

CANONI IDRICI

Edificio ex Poste, piano terra, Corso Umberto I, n. 64

0932759130

E-mail

ufficio.acqua@comune.modica.rg.it

Pec

ufficioacqua.comune.modica@pec.it