Modica, da Spot si presenta l'ultimo romanzo di Marzia Sicignano "Dove ti nascondi"

Si terra' venerdì 21 Ottobre alle ore 20.30 nei locali di SPOT al Polo Commerciale di Modica l'incontro con la scrittrice Marzia Sicignano e il suo ultimo romanzo "Dove ti nascondi" edito da Mondadori.

La Sicignano non ha nemmeno trent'anni e ha già al suo attivo quattro libri muovendosi agilmente tra prosa e poesia: Io, te e il mare (2018), bestseller in Italia e pubblicato anche in Spagna, Aria (2019), Ovunque sia, saremo insieme (2020) e Dove non esistono gli addii (2021). Seguitissima sui social dove ha iniziato a pubblicare poesie fino a diventare una scrittrice di successo.

Si tratta del secondo appuntamento letterario che vede coinvolto SPOT e uno dei suoi piu' grandi urbanstore della Sicilia nella convinzione che si puo' e si deve fare cultura ovunque e dovunque ci sia voglia di accorgliela